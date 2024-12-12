º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¡ÖTHE¡¡W¡×·è¾¡Á´3ÁÈ²¼¥Í¥¿ÈäÏª¤Ë¡ÖÁ´°÷¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤è¡ÄÃ¯¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×
¡¡¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Îº°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¡Ê38¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡¡THE¡¡W¡¡2024¡×¤Î·è¾¡Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º°Ìî¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¡×¡ÖÃé¸¤Î©¥Ï¥Á¹â¡×¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£¤·¤«¤·¡¢·è¾¡¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Í¥¿¤¬3ÁÈ¤È¤â¤Þ¤µ¤«¤Î²¼¥Í¥¿¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º°Ìî¤Ï¡Ö²¼¥Í¥¿¤Ï¤¯¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤·»°ÁÈÂ³¤±¤Æ¤Ï¤¤¤«¤Ë¤â¡Ø¤³¤ì¤À¤«¤é½÷¤Ï¡Ä¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Í×ÁÇ¤À¤±¤É¡¢¿§¤ó¤ÊÁªÂò»è¤ÎÃæ¤«¤é¥³¥ì¡ª¤ÈËÜÈÖ¤Ç¥¸¥ã¡¼¥ó¥±¥ó¥Ý¥ó¡ª¤È½Ð¤·¤¿¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÁ´°÷¥Ñ¡¼¡¡¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤è¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼«¿È¤¬²¼¥Í¥¿Ææ¤«¤±¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç²¼¥Í¥¿Í×ÁÇ¤ÎÂ¿¤¤¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ñ¡¼¡¡¤·¤«½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö»ä¤¬»Ä¤ë¤«¤ÏÃ¯¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤·¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼«¿È¤Î¥Í¥¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Í¥¿¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤³¤Î¶õÍó¤Ë¤³¤ì¤òÆþ¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¶öÁ³²¼¥Í¥¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤«¤é½÷¤Ï¡Ä¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤é¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²¼ÉÊ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¨¥í¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥«¥é¥Ã¤È¸À¤¦¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö²¿¤¬²ù¤·¤¤¤Ã¤Æ¡¢Í¾Íµ¤Ê¤¯¤ÆËÜÈÖÂ¾¤Î¥Í¥¿¸«¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡ª¸«¤Æ¤¿¤é¿³ºº°÷ÀÊ¤ËÄá¸÷»Õ¾¢¤Î»ÄÁü¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤«¤¤¤¨¤¿¤Î¤Ë¡ª²ù¤·¤¤¤Ç¤ª¤Þ¡ª¡×¤È»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤¿¡£