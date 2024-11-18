¤ª¤Ð¤µ¤óLINE¤òÅººï¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Ä¤É¤ó¤ÊÊ¸¾Ï¤Ë¤Ê¤ë¡© ³¨Ê¸»ú¤Ç±é½Ð¤¹¤ë¡È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡É¤ÏµÕ¸ú²Ì
SNS¤òÃæ¿´¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ëµó¤¬¤ë¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤óLINE¡×¡£Ê¸ÌÌ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ëLINE¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤¿ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£LINE¤Î¥µ¥ó¥×¥ëÊ¸Îã¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¼ã¼Ô¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤óLINE¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ª¤Ð¤µ¤óLINE¤ÎÊ¸¾Ï¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ÇÈæ³Ó
µ¤·Ú¤Ë¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤¬LINE¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢µ¤·Ú¤µ¤æ¤¨¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡ÖÊÖ¿®¤·¤Å¤é¤¤¡×¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æµó¤¬¤ë¤Î¤¬¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤óLINE¡×¤ä¡Ö¤ª¤¸¤µ¤óLINE¡×¤À¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤¬2024Ç¯9·î30Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¡Ø¤ª¤Ð¤µ¤ó¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ý¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤ëLINE¤ÎÊ¸ÌÌ¡×¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î3¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡³¨Ê¸»ú¤òÍðÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¤«¤Ä¤ÆÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦
£°ìÅÙ¤ËÁ÷¤ëÊ¸¾Ï¤¬Ä¹¤¤
ÆÃ¤Ë¡¢£¤Î°ìÅÙ¤ËÁ÷¤ëÊ¸¾Ï¤¬Ä¹¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢¡ÖÊÖ¿®¤Ëº¤¤ë¡×¤ª¤Ð¤µ¤óLINE¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡§¡Ö¸ìÈø¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ä¡Ä¡×200¿Í¤ËÊ¹¤¤¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ý¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëLINE¤Î3¤Ä¤Î·¹¸þ¤È¤Ï¡Û
¾åµ¤Î¥µ¥ó¥×¥ëLINE¤Ï¡¢º©¿Æ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾å»Ê¤¬Éô²¼¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º©¿Æ²ñ¤Î»þ´Ö¡¦¿©»öÆâÍÆ¤È¤¤¤Ã¤¿É¬Í×¤Ê¾ðÊó°Ê³°¡Ê¼«¿È¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤äÅ¹¼ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡Ë¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê¸¾Ï¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¢¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤ªÁá¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤´Á»ú¤Ê¤É¤¬LINE¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¶çÆÉÅÀ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë1¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë¤ª¤Ð¤µ¤ó¡Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤â¡Ë¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢³¨Ê¸»ú¤äÀÎÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò±é½Ð¤·¤è¤¦¤È¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¼õ¤±¼è¤ê¼ê¤Ç¤¢¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¾å»Ê¤Î¼«Ê¬¸ì¤ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÖ¿®¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤¢¤ë¡£
LINE¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤Û¤ó¤Î½½¿ôÇ¯Á°¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¡È¥¬¥é¥±¡¼¡É¤Î¥á¡¼¥ë¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¤Ð¤µ¤óÀ¤Âå¤¬°ìÅÙ¤ËÁ÷¤ëLINE¤ÎÊ¸¾Ï¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ç¯À÷¤ßÉÕ¤¤¤¿ÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥¬¥é¥±¡¼»þÂå¤òÃÎ¤é¤º¡¢Ã»Ê¸¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹Ê¸¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊÖ¿®¤·¤Å¤é¤¯´¶¤¸¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¸ì¤ê¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ëµó¤¬¤ë¡¢·ù¤ï¤ì¤ë¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤óLINE¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥¬¥é¥±¡¼»þÂå¤Î¥á¡¼¥ë¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¡¢LINE¤Ïµ¤·Ú¤ËÃ»Ê¸¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¼çÎ®¤À¡£º£²ó¤Î¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤óLINE¡×¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡ÈÁê¼ê¤¬ÊÖ¿®¤·¤ä¤¹¤¤¡ÉÊ¸ÌÌ¤ò¿´³Ý¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÆÇÅç ¥µ¥Á¥³ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡£åÌÌ©¤ÊÅö»ö¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤äÂÎ¸³ÃÌ¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ò¤½¤à¼Ò²ñÌäÂê¤Ê¤É¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎWeb¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ç¥³¥é¥à¡¢¥ê¥Ý¡¼¥È¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤µ»ö¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£(Ê¸:ÆÇÅç ¥µ¥Á¥³)
¡Ú²èÁü¡Û¤ª¤Ð¤µ¤óLINE¤ÎÊ¸¾Ï¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ÇÈæ³Ó
¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤óLINE¡×¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤LINE¡£
µ¤·Ú¤Ë¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤¬LINE¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢µ¤·Ú¤µ¤æ¤¨¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡ÖÊÖ¿®¤·¤Å¤é¤¤¡×¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤¬2024Ç¯9·î30Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¡Ø¤ª¤Ð¤µ¤ó¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ý¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤ëLINE¤ÎÊ¸ÌÌ¡×¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î3¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡³¨Ê¸»ú¤òÍðÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¤«¤Ä¤ÆÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦
£°ìÅÙ¤ËÁ÷¤ëÊ¸¾Ï¤¬Ä¹¤¤
ÆÃ¤Ë¡¢£¤Î°ìÅÙ¤ËÁ÷¤ëÊ¸¾Ï¤¬Ä¹¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢¡ÖÊÖ¿®¤Ëº¤¤ë¡×¤ª¤Ð¤µ¤óLINE¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡§¡Ö¸ìÈø¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ä¡Ä¡×200¿Í¤ËÊ¹¤¤¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ý¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëLINE¤Î3¤Ä¤Î·¹¸þ¤È¤Ï¡Û
¾åµ¤Î¥µ¥ó¥×¥ëLINE¤Ï¡¢º©¿Æ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾å»Ê¤¬Éô²¼¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º©¿Æ²ñ¤Î»þ´Ö¡¦¿©»öÆâÍÆ¤È¤¤¤Ã¤¿É¬Í×¤Ê¾ðÊó°Ê³°¡Ê¼«¿È¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤äÅ¹¼ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡Ë¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê¸¾Ï¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¢¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤ªÁá¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤´Á»ú¤Ê¤É¤¬LINE¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¶çÆÉÅÀ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë1¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤óLINE¡×¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¡ÈÊÖ¿®¤·¤Å¤é¤¤¤³¤È¡ÉLINE¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤¬¡È¤ª¤Ð¤µ¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ¯Âå¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ã¼Ô¤«¤é¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ó¤éÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤óLINE¡×¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤«¤é¡ÖÊÖ¿®¤Ëº¤¤ëLINE¡×¤È¤·¤ÆÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë¤ª¤Ð¤µ¤ó¡Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤â¡Ë¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢³¨Ê¸»ú¤äÀÎÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò±é½Ð¤·¤è¤¦¤È¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¼õ¤±¼è¤ê¼ê¤Ç¤¢¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¾å»Ê¤Î¼«Ê¬¸ì¤ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÖ¿®¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤¢¤ë¡£
LINE¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤Û¤ó¤Î½½¿ôÇ¯Á°¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¡È¥¬¥é¥±¡¼¡É¤Î¥á¡¼¥ë¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¤Ð¤µ¤óÀ¤Âå¤¬°ìÅÙ¤ËÁ÷¤ëLINE¤ÎÊ¸¾Ï¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ç¯À÷¤ßÉÕ¤¤¤¿ÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥¬¥é¥±¡¼»þÂå¤òÃÎ¤é¤º¡¢Ã»Ê¸¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹Ê¸¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊÖ¿®¤·¤Å¤é¤¯´¶¤¸¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¸ì¤ê¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ëµó¤¬¤ë¡¢·ù¤ï¤ì¤ë¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤óLINE¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤ª¤Ð¤µ¤óLINE¤òÅººï¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Ä¾åµ¤Ëµó¤²¤¿¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤¡×LINE¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ÆÊ¸ÌÌ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¬¥é¥±¡¼»þÂå¤Î¥á¡¼¥ë¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¡¢LINE¤Ïµ¤·Ú¤ËÃ»Ê¸¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¼çÎ®¤À¡£º£²ó¤Î¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤óLINE¡×¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡ÈÁê¼ê¤¬ÊÖ¿®¤·¤ä¤¹¤¤¡ÉÊ¸ÌÌ¤ò¿´³Ý¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÆÇÅç ¥µ¥Á¥³ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡£åÌÌ©¤ÊÅö»ö¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤äÂÎ¸³ÃÌ¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ò¤½¤à¼Ò²ñÌäÂê¤Ê¤É¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎWeb¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ç¥³¥é¥à¡¢¥ê¥Ý¡¼¥È¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤µ»ö¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£(Ê¸:ÆÇÅç ¥µ¥Á¥³)