¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤»¤ëAI¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¡×¤¬¿¶¤ê¹þ¤áº¾µ½¤ÎÂÐºö¥Á¡¼¥à¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëº¾µ½»ÕÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤Î¤«¡©
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÄÌ¿®»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëVirgin Media O2¼Ò¤¬¡¢º¾µ½ËÉ»ß¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¡×¤È¤¤¤¦AI¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
O2 unveils Daisy, the AI granny wasting scammers¡Ç time - Virgin Media O2
https://news.virginmediao2.co.uk/o2-unveils-daisy-the-ai-granny-wasting-scammers-time/
AI Scambaiters: O2 creates AI Granny to waste scammers¡Ç time - YouTube
ºÇÀèÃ¼¤ÎAI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¶î»È¤·¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¤¥¸¡¼¤Ï¡¢³°Éô¤«¤é¤ÎÆþÎÏÌµ¤·¤Çº¾µ½»Õ¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë²ñÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º¾µ½»Õ¤ÎÏÃ¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ£¿ô¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤òÅ¬ÀÚ¤ËÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇËÜÊª¤Î¿Í´Ö¤È¤Û¤È¤ó¤É¶èÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢40Ê¬°Ê¾åÄÌÏÃ¤òÂ³¤±¤¿º¾µ½»Õ¤âÂ¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ç¥¤¥¸¡¼¤Ï¡Öº¾µ½»ÕÂÐ±þÀÕÇ¤¼Ô¡×¤È¤·¤Æº¾µ½ÂÐºö¥Á¡¼¥à¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±º¾µ½»Õ¤È¤Î²ñÏÃ¤òÄ¹°ú¤«¤»¤Æ»þ´Ö¤òÏ²Èñ¤µ¤»¡¢ËÜÊª¤Î¿Í´Ö¤òµ½¤¯»þ´Ö¤ò¼º¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬Ìò³ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óAI¤Ê¤Î¤ÇÆ±»þ¤ËÂ¿¿ô¤Îº¾µ½»Õ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£Virgin Media O2¤Ë¤è¤ë¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
Virgin Media O2¤Ë¤è¤ë¤È¥Ç¥¤¥¸¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿ô½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ÔÆ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º¾µ½»Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ²Í¶õ¤Î²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤äÊÔ¤ßÊª¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹¡¹¤È¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢²Í¶õ¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¾ðÊó¤äµ¶¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢º¾µ½¤Ç¤è¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¼ê¸ý¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Virgin Media O2¤Ë¤è¤ëº¾µ½¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Î¿´¹½¤¨¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦°ì»þÄä»ß
ÆÍÁ³ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²¿¤«¤Î¹ÔÆ°¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Áê¼ê¤ÎÌ¾¾è¤ê¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯°ìÅÙ¡ÖËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÅÅÏÃ¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊó¤ä°Å¾ÚÈÖ¹æ¡¢¥ï¥ó¥¿¥¤¥à¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ê¤É¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤Ëº¾µ½¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÅÙÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ê¡¢·Ù»¡ÁêÃÌÀìÍÑÅÅÏÃ¡Ö#9110¡×¤Ê¤É¤Ë¤«¤±¤ÆÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇÁ±¤Ç¤¹¡£
¡¦¼þ°Ï¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦
Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Èº¾µ½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ°Õ¤òÆÍ¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢Virgin Media O2¤Ïº¾µ½ÅÅÏÃ¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡Ö¶ä¹Ô¤Î¸ýºÂ¾ðÊó¤ä¥ï¥ó¥¿¥¤¥à¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤µ¤»¤ë¡×¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£·Ù¹ð¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¡×¡Ö·èÃÇ¤ò¤»¤«¤¹¡×¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤À¤±¤Ç2024Ç¯1·î¡Á9·î¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¹ç·×2371·ï¤Îº¾µ½Èï³²¤¬È¯À¸¤·¡¢Èï³²³Û¤Î¹ç·×¤ÏÌó82²¯9300Ëü±ß¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£