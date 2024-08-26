¡ÖÃËÀ·ºÌ³´±¤ËÁ´Íç¤ò¸«¤é¤ìÀº¿ÀÅª¶ìÄË¡×½÷À¼õ·º¼Ô¤¬¹ñÇåÄóÁÊ¡¡ÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖË½ÎÏ¤Î°ì¼ï¡×
ÃËÀ¤Î·ºÌ³´±¤«¤éÍç¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´ôÉì¸©¤Î³Þ¾¾·ºÌ³½ê¤ËÉþÌòÃæ¤Î50Âå¤Î½÷À¼õ·º¼Ô¤¬8·î26Æü¡¢¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ121Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ë¹ñ²ÈÇå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤ò´ôÉìÃÏºÛ¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¡£
¡üÁ´Íç¤òÆ°²è»£±Æ¡¢°áÎàÂßÍ¿¤ÎÉÔµö²Ä¤â
ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¶¹ð¤Î½÷À¼õ·º¼Ô¤Ï2023Ç¯7·î1Æü¡¢·ºÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤È¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊÝ¸î¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÃËÀ¤Î·ºÌ³´±¤¬¶»Éô¤ò¿¨¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸¶¹ð¤¬ÊÝ¸î¼¼¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤Ê¤É¤Î¼«½ý¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·ºÌ³½ê¤¬ÃåÂØ¤¨¤ò»Ø¼¨¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÉþ¤òÃ¦¤¬¤µ¤ì¤ÆÁ´Íç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶¹ð¤ò¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤Î·ºÌ³´±¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¸¡ºº¤Î»þ¤Ë½÷À¤Î·ºÌ³´±¤¬Íç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¶¹ð¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢·ºÌ³½êÂ¦¤¬¸¶¹ð¤Ë°áÎà¤ÎÂßÍ¿¤òµö²Ä¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶¹ðÂ¦¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿³Þ¾¾·ºÌ³½ê¤ÎÂÐ±þ¤¬ÀÅª¼«Í³¸¢¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¸¢¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë·ûË¡13¾ò¤ä¡¢¼õ·º¼Ô¤é¤Îæ·ÃÑ¿´¤Ê¤É¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë·º»ö¼ýÍÆ»ÜÀßË¡¤Ê¤É¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÇØ·Ê¤Ë¡ÖÉ×¤«¤é¤ÎË½ÎÏ¤äË½¸À¡×
¸¶¹ðÂåÍý¿Í¤ÎÂçÌîÅ´Ê¿ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¡¢ÂçÌîÊÛ¸î»Î¤¬»öÌ³¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤ëNPO¡Ö´Æ¹ö¿Í¸¢¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ë¸¶¹ð¤ÎÊì¿Æ¤«¤éÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¸¶¹ð¤Î½÷À¼õ·º¼Ô¤Ï¡¢·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤ëÁ°¤ËÉ×¤«¤é¤ÎË½ÎÏ¤äË½¸À¤Ç¤¦¤ÄÉÂ¤ä¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Ê¤É¤ÎÀº¿À¼À´µ¤Ë¤«¤«¤ê¡¢ÃËÀ¤«¤é¿ÈÂÎÅª¡¢ÀÅª¤ÊË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÀº¿ÀÅª¤Ëº®Íð¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÂçÌîÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÃËÀ¤Î·ºÌ³´±¤¬½÷À¼õ·º¼Ô¤ÎÍç¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏ¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢Îã³°¤Ê¤¯¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³Þ¾¾·ºÌ³½ê¤ÏÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡ÖÁÊ¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£