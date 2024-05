近年のAppleでは、オープンソースの言語モデル「OpenELM」やマルチモーダル大規模言語モデル「Ferret-UI」などのAI関連製品の開発が精力的に行われています。そんなAppleではGoogleから少なくとも36人ものAI専門家を引き抜き、スイス・チューリッヒにAIモデルや製品を開発する研究所を設立していることが報告されています。Apple targets Google staff to build artificial intelligence team

https://www.ft.com/content/87054a60-dc4d-4238-a4b9-93ab48f22f56Apple Hired Dozens of AI Experts From Google for a Secretive Zurich Research Lab - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2024/04/30/apple-hired-ai-google-experts-zurich-lab/Apple Reportedly Poaches Google Engineers for AI 'Vision Lab' | PCMaghttps://www.pcmag.com/news/apple-reportedly-poaches-google-engineers-for-ai-vision-labApple has 'secretive' advanced AI lab in Europe; Google AI staffhttps://9to5mac.com/2024/04/30/apple-advanced-ai-lab/AppleのAIチームのほとんどはアメリカに拠点を置いていますが、海外メディアのFinancial Timesによると、Appleの最も高度なAI研究は、スイスのチューリッヒにある「Vision Lab」と呼ばれる研究所で行われているとのこと。スイス連邦工科大学チューリッヒ校のリュック・ヴァン・グール教授は、Appleがチューリッヒに拠点を置くバーチャルリアリティー(VR)企業「FaceShift」と画像認識企業「FashWell」というAIスタートアップ2社を買収したことからVision Labでの研究が開始されたことを報告しています。また、Vision Labでは、OpenAIのChatGPTや大規模言語モデルと同様の製品を強化する基盤技術の研究開発や、テキストと視覚的な入力を組み込んでクエリへの応答を生成する、より高度なAIモデルの設計が行われているとのこと。AI関連製品の研究開発のために、Appleはこれまでに少なくとも36人ものAI専門家をGoogleから引き抜いており、その中には、2018年にGoogleのAI部門「Google Brain(現Google DeepMind)」からAppleに移ったジョン・ジャンナンドレア氏も含まれています。同様に、AppleのAIおよび言語モデルリサーチ部門のシニアディレクターであるサミー・ベンジオ氏も、以前はGoogleの主要なAI科学者でした。加えて、大規模言語モデルに焦点を当てたAppleの「Foudation Models」チームを率いるパン・ルオミン氏も、以前はGoogleでAI音声認識研究部門のチーフを務めていたことが明かされています。このほか、Financial Timesは別企業からAppleへと移ったAI専門家の数を報告しており、AmazonからAppleに移ったAI専門家10人をはじめ、Microsoft、Netflix、Metaなどの競合他社や、カーネギーメロン大学やスタンフォード大学などの研究機関からもAI研究者が引き抜かれています。2016年にAppleが買収した、生成AIを活用した画像検出に取り組む「Perceptual Machines」の設立者であるカーネギーメロン大学のルスラン・サラフトディノフ氏は「Appleが他企業と比べてAI展開が遅れている理由の1つは、大規模言語モデルが誤った答えや問題のある答えを提示する傾向があることが関連しています。Appleは、AIのような完全にコントロールできないものをリリースできないため、展開に慎重になっている可能性があります」と述べました。