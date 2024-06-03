NTTは3日、宇宙事業に関する説明会が実施され、同社の宇宙ビジネスブランド「NTT C89」と、NTTドコモのHAPS（成層圏プラットフォーム）に関する資本業務提携などが発表された。ドコモのHAPSサービスについては、2026年に日本におけるサービス開始を目指すとしている。 ビジネスと研究開発両面を担う「NTT C89」 NTT代表取締役社長の島田明氏と取締役執行役員 研究開発マーケティング本部 アライア