講演者募集(CFP)およびトレーニングコース(第1弾)概要発表！サイバーセキュリティ国際会議『CODE BLUE 2024』

CODE BLUE実行委員会は、サイバーセキュリティ国際会議『CODE BLUE 2024』(トレーニング:11月9日〜13日、カンファレンス:11月14日〜15日 於:新宿区・高田馬場)の講演者募集(CFP)を開始しました。

募集の締切は8月15日(木)です。

また、トレーニングコースの概要(第1弾)を発表するとともに参加登録受付を開始します。

サイバーセキュリティ国際会議『CODE BLUE 2024』

日時:2024年11月9日(土)〜11月15日(金)

主催:CODE BLUE実行委員会

運営:CODE BLUE事務局(株式会社BLUE)

言語:日英の同時通訳付き(※一部講演を除く)

形式:対面形式開催

■講演者募集

CODE BLUEでは、これまで講演者募集(CFP)を通じて、世界の第一線で活躍する専門家の最先端の研究成果を提供してきました。

カバーする専門分野は幅広く、セキュリティ業界をリードするエンジニアをはじめ、サイバー空間の問題を専門とする法学・政治学研究者、組織化するサイバー犯罪者集団に対抗する法執行機関の関係者、国家の外交政策に携わるキーパーソンなど多岐にわたります。

CODE BLUE 2024においても、例年と同様に講演者を募集します。

講演が採択された方には、謝礼金や日本への渡航費なども用意しています。

また、若年層の研究開発を促進する目的で、ユーストラック(U25)枠を設けており、優秀な発表者には研究開発奨励金を授与します。

下記リンクよりご応募ください。

日本語:

https://codeblue.jp/2024/cfp/

英語 :

https://codeblue.jp/2024/en/cfp/

締切 8月15日(木)23:59(JST/UTC+9)

CODE BLUE 2023で基調講演を行ったミッコ・ヒッポネン氏

■トレーニングコースの概要(第1弾)

CODE BLUEでは、11月9日〜13日に6年ぶりとなるトレーニングを実施します。

サイバーセキュリティの高度なスキルを第一戦で活躍するスペシャリストから直接学ぶことができる貴重な機会となります。

今回は第1弾として、4つのトレーニングコースの参加登録を開始します。

公式サイトTrainingよりお申し込みいただけます。

このコースは、ペネトレーションテストに特化したLinuxディストリビューションであるKali Linuxの開発元としても有名な米国Offensive Security社の認定資格の取得を目的としています。

「攻撃者の視点や手法」を実践的に学び「敵を知る」ことは、サイバーセキュリティ対策をより高いレベルへと引き上げることにつながります。

<トレーニング概要>

日時 :2024年11月9日(土)〜13日(水)の5日間

受付人数 :各コース40名(※最少催行人数は20名)

チケット販売期間:スーパー早期割引 〜6月30日(日)

早期割引 7月1日(月)〜8月31日(土)

スタンダード 9月1日(日)〜10月31日(木)

直前 11月1日(金)〜11月7日(木)

1. [PEN-200] Offensive Security Certified Professional(OSCP)認定コース

Kali Linuxを使用したペネトレーションテストの基礎(ペネトレーションテスターに必要なスキルと思考力)を学びます。

コース終了後の認定試験に合格した受講者はOSCPに認定されます。

価格 : スーパー早期割引 1,144,000円

早期割引 1,258,400円

スタンダード 1,372,800円

直前 1,487,200円

詳細・申込URL:

https://codeblue.jp/2024/training/detail_01/

2. [PEN-300] Offensive Security Experienced Penetration Tester(OSEP)認定コース

高度なペネトレーションテストコース。

Kali Linuxを使用した高度なペネトレーションテストを実行する方法(セキュリティ対策の回避技術など)を学びます。

コース終了後の認定試験に合格した受講者はOSEPに認定されます。

価格 : スーパー早期割引 1,320,000円

早期割引 1,452,000円

スタンダード 1,584,000円

直前 1,716,000円

詳細・申込URL:

https://codeblue.jp/2024/training/detail_02/

3. [WEB-300] Offensive Security Web Expert(OSWE)認定コース

ホワイトボックスWebアプリケーションペネトレーションテストに必要なスキルを学びます。

コース終了後の認定試験に合格した受講者はOSWEに認定されます。

価格 : スーパー早期割引 1,320,000円

早期割引 1,452,000円

スタンダード 1,584,000円

直前 1,716,000円

詳細・申込URL:

https://codeblue.jp/2024/training/detail_03/

4. [EXP-401] Offensive Security Exploitation Expert(OSEE)認定コース

高度なWindows Exploitationを学びます。

このコースは、取得できるエクスプロイト開発認定資格の中で最も難しいものです。

コース終了後の認定試験に合格した受講者はOSEEに認定されます。

価格 : スーパー早期割引 1,760,000円

早期割引 1,936,000円

スタンダード 2,112,000円

直前 2,288,000円

詳細・申込URL:

https://codeblue.jp/2024/training/detail_04/

※上記の金額は全て税込価格です。

【トレーニング】

日時:2024年11月9日(土)〜11月13日(水)

(各コースともに最少催行人数の設定あり。

またコースにより実施日数は異なる)

会場:ワイム貸会議室 高田馬場(TDビル3F)

※各コースの詳細は上記「トレーニングコースの概要(第1弾)」をご参照ください。

【カンファレンス】

日時:2024年11月14日(木)〜11月15日(金)

会場:ベルサール高田馬場

(住友不動産新宿ガーデンタワーB2・1F)

参加費:

1. カンファレンスチケット

(ネットワーキングパーティ参加費を含む、全エリア入場可能)

早期割引 78,000円(税込) :〜5月31日(金)

一般 98,000円(税込) :6月1日(土)〜11月7日(木)

当日 128,000円(税込):11月14日(木)〜11月15日(金)当日会場にて

2. ビジターチケット

(メイントラック以外のエリア限定で入場可能、ネットワーキングパーティ入場不可)

早期割引(限定100枚) 18,000円(税込):〜5月31日(金)(予定数に達した時点で販売終了)

一般 28,000円(税込):6月1日(土)〜11月7日(木)

当日 32,000円(税込):11月14日(木)〜11月15日(金)当日会場にて

事前参加登録:

公式サイトのRegistrationのページよりご登録ください。

(日本語)

https://codeblue.jp/2024/registration/

(英語)

https://codeblue.jp/2024/en/registration/

(プレス向け)

https://codeblue.jp/2024/registration/press/

Webサイト:

https://codeblue.jp/2024/

SNS :[X(旧:Twitter)]

[Facebook]

https://facebook.com/codeblue.jp

