¡ÚÃæÆü¡ÛÃæÅÄæÆ¤¬ÆþÃÄ²ñ¸«¡¡Á°Æü¤ËÁª¼ê²ñÄ¹¡¦Ìø¤È¼ê±©Àè²ñµÄ¡Ö°ìµ¤¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬£¶Æü¡¢ÃæÆü¤È·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯Êð£³²¯±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤ÇÇØÈÖ¹æ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÈÆ±¤¸¡Ö£¶¡×¤Ë·èÄê¡£Î©Ï²ÏÂµÁ´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤È¤È¤â¤Ë²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÃæÅÄ¤Ï¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÅÀ²¦¤Ë£³ÅÙµ±¤¤¤¿±¦¤ÎÂçË¤¤Ï¡ÖÎ©Ï²´ÆÆÄ¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¼«Ê¬¤Ë¤ÏÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤·¡¢¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£¸Ä¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤ÏÂÇÅÀ¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂÇÅÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò£´£°ËÜ¡¢£µ£°ËÜÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂÇÅÀ¤Ïµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÇÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÂÇÅÀ²¦¤Ï¡Ë¤â¤Á¤í¤óËèÇ¯ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËËÍ¤é¤Ï£±£²·î¡¢£±·îÉ¬»à¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¥¾¡¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï£±£²µåÃÄºÇÄã¤Î£³£¹£°ÆÀÅÀ¤Èº£µ¨¤â¶ËÅÙ¤ÎÉÏÂÇ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î£²Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥·¡¼¥º¥ó£±£°£°ÂÇÅÀ¤ò£µ²óµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÅÄ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£Î©Ï²´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¾¸Å²°Æþ¤ê¤·¤¿Á°Æü¡Ê£µÆü¡Ë¤Ë¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯Áª¼ê²ñÄ¹¤ÎÌø¤È²ñ¿©¤·¤¿¡£¡Ö¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¿¤é²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Èà¤ÎÃË¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¡£ËÍ¤Ï°ìµ¤¤Ë¤½¤³¤ÇÈà¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå¤ÎÏÃ¤â£±»þ´Ö¡¢£²»þ´Ö¤°¤é¤¤¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡£Èà¤ÎÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£±¦¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÈÌ¾¸Å²°Ì¾Êª¡¦¼ê±©Àè¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¡¢Áá¤¯¤â°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¥Ð¥¹¥ì¡¼¥ó¡Ê¢¨¥Ð¥¹¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ëÌ¾¸Å²°ÆÈÆÃ¤Î¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤Éµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ±¿Å¾¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ÎÇú¾Ð¤ò¤µ¤½¤Ã¤¿¿·ÂçË¤¡£ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤ÎÂçµÕ½±¤Ø¡½¡½¡£Ì¾¸Å²°Ãæ¤Î´üÂÔ¤¬ÃæÅÄ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£