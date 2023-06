米ネバダ州ラスベガスで先月1日の真夜中、地元警察に「裏庭にエイリアンがいる」との緊急通報があった。一帯ではその少し前、青白い光を放つ物体が流れ星のように落下していくのを多くの人が目撃しており、このたび地元ニュースメディア『KLAS 8 News NOW』が、緊急通報した家族の証言をもとに当時の状況を伝えたところ、大きな反響があった。

ネバダ州、ラスベガスメトロポリタン警察署(LVMPD)の警察官のボディカメラが4月30日午後11時50分頃、夜空を青白く照らしながら落下していく物体を捉えた。米国流星学会によると、この青白い光の目撃情報は同じ頃、カリフォルニア州やユタ州でも確認されていたそうで、それから約40分後、LVMPDはこんな緊急通報を受けて背筋を凍らせた。

「裏庭に何かが墜落し、人間ではない2体の生き物がいる。神様に誓ってもいい。これは冗談なんかじゃない…。僕らは実際、怯えている。」

「彼らはとても大きく、身長が2.4、2.7、いや3.0メートル(8、9、10フィート)はあり、まるでエイリアンのようだ。大きな目に…大きな口を持っていて、目は輝いている。あれは100%、人間ではない。」

なおエイリアンを最初に目撃した兄弟のうちの一人、エンジェルさん(Angel)は今月8日、YouTubeチャンネル「エイリアン・ソサイエティ51(Alien society51)」を開設、最初の動画の中でこう述べていた。

「信じないかもしれないけど、これは本当の話だ。5月1日の真夜中のことだった。裏庭で兄弟2人でトラックの修理をしていたところ、空から何かが落下し、凄まじい衝撃波を感じた…。実際、近所の家の防犯カメラは『ブン』という衝撃音を捉えていた。」

「するとその後、目の前にモヤがかかったようになり、激しい足音が聞こえた。そして数秒後にモヤが消えると、背が高くて体が細い生き物が見えた。僕が電話して駆けつけた父もその後、あの生き物(エイリアン)を見た。」

「エイリアンの体は緑とグレーが混ざったような色で、2体のうちの1体は裏庭のフォークリフトの操縦席に座っていた。そしてその個体と目が合うと、僕の体は固まって動けなくなってしまった。」

そのエイリアンは大きな顔と目、口を持ち、足の形が異様だったそうで、エンジェルさんは「そいつが深く呼吸をする音が聞こえたし、腹部が大きく動く様子まで見えた。そして数秒間見つめられた後、僕はやっと身動きが取れるようになった。それで自宅まで夢中で走り、緊急通報したんだ」と当時のことを振り返る。

警察官の到着を待つ間、エンジェルさんは何者かが裏庭や屋根の上をバタバタと歩く音や、囁くように話す声を聞いたそうで、後で確認したところ、自宅の屋根にはエイリアンの足跡がいくつも残っていたという。また裏庭のUFOが墜落したと思われる場所の砂には、未確認飛行物体(UFO)があったような円形の模様があったそうだ。

エンジェルさんの家には、通報から30分後にLVMPDの警察官2人が駆けつけており、彼らは「同僚が流れ星のような青白い光を目撃した。君たちの言うことは信じる」と話していたという。

なおエンジェルさんは、動画の最後に「警察官らが帰った後、自宅で祈りを捧げていると、裏庭で人間が叫んでいるような声がした」とも語り、「パート2も投稿するからね」と続けていた。

さらにエンジェルさんの家族は「警察官2人は数日後にやって来て、いくつか質問をしていった」「エイリアンを見た翌日、スーツとサングラス姿の男性数名が政府専用車に乗り、家の前を何度も通り過ぎていった」と明かしており、YouTubeには次のようなコメントが寄せられた。

「次は、実際に見たというエイリアンを描いてみせてよ。」

「携帯電話で緊急通報したのに、エイリアンは撮影しなかったの? UFOはどこに消えたというの?」

「注目を集めたいだけ。これは嘘でしょう。」

「私も同じような経験があるから信じるわ。」

「こんな動画を投稿するなんて、勇気があるね。」

「今後の動画を楽しみにしているよ。」

不思議なことに、裏庭の監視カメラの映像は、UFOが墜落したと思われる瞬間から数分間、真っ黒になって何も映っていなかったという。ただエンジェルさんは『KLAS 8 News NOW』の電話インタビューで「エイリアンの姿を撮影した」と話したそうで、パート2以降のYouTubeで公開される可能性もあるようだ。

ちなみにエンジェルさんの家は、ネバダ州の砂漠地帯にある米空軍施設の一地区「エリア51」から約130キロの位置にある。この地区では未確認飛行物体が頻繁に目撃されており、「墜落したUFOを保存している」「エイリアンが存在する」「エイリアンと共同研究している」といったいくつもの噂や伝説があるという。

