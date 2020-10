Go To Eat¡ª Ãù¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¹Ô¤­¤¿¤¤¤ªÅ¹4Áª

Go To Eatで貯めたポイントを使って、憧れのレストランへ行ってみませんか? 「The Tabelog Award 2020」受賞店で、スペシャルな食体験を。

貯めたポイントで、行きたかったお店に

話題のGo To Eatキャンペーンで外食を楽しみ、そろそろポイントが貯まってきた人も多いはず。せっかくだから、ちょっと手が届きにくかった憧れのお店に行ってみませんか? 食べログ予約でポイントが使える、「The Tabelog Award 2020」受賞店をご紹介します。

一度は食べてみたい、極上のステーキ

肉割烹 上(西麻布)

極上のステーキ 出典:bottanさん

和風のカウンターに座り、料理長の手捌きを見ながら食事ができる「肉割烹 上(じょう)」。季節の素材を生かした和風創作料理と肉料理を提供しています。コースの目玉は、特注の窯で焼き上げる牛ステーキ。ややしっとりと焼き上がったうまみたっぷりの肉は、一度は食べたい逸品です。個室もあるので、お祝い事の席にも。おまかせコース20,000円〜(税・サービス料別)。

牛トロタク巻き 出典:みるみんくさん

<店舗情報>◆肉割烹 上住所 : 東京都港区西麻布2-24-14 バルビゾン73 B1FTEL : 050-5594-1508営業時間 : 平日 17:00〜(L.O.店舗にお問い合わせください) 土曜日のみ12:00〜14:00/17:00〜(L.O.店舗にお問い合わせください) …定休日 : 日曜日、祝日受賞・選出歴 :

金沢の食材たっぷりのフレンチ

AZUR et MASA UEKI(西麻布)

香箱蟹 白子 シェリービネガー 写真:お店から

カリフォルニア・ナパバレーのワイナリー「AZUR WINES(アズール ワインズ)」のワインを、スペシャルな料理とともに提供する「AZUR et MASA UEKI(アズール エ マサ ウエキ)」。料理には、植木将仁シェフの故郷である金沢や能登の食材がふんだんに用いられます。松茸、漬物、赤牛などの和の食材を創作フレンチに昇華させる腕はお見事。ランチコース12,000円〜、ディナーコース15,000円〜(税・サービス料別)。

ペアリングコースも 出典:代々木乃助ククルさん

<店舗情報>◆AZUR et MASA UEKI住所 : 東京都港区西麻布2-24-7 西麻布MAビル 1FTEL : 03-6805-1147営業時間 : LUNCH 12:00〜15:00 (12:30 Last in) DINNER 17:30〜22:00 (19:30 Last in) ※土…定休日 : 不定休受賞・選出歴 :

代官山にひっそりと佇む一軒家レストラン

マダム・トキ(代官山)

ワゴンデザートより 出典:きゅいそんさん

代官山のメイン通りから少しだけ奥まった場所に佇むフレンチレストラン「マダム・トキ」。一品一品に手をかけた、軽やかなクラシックフレンチを堪能できます。食後のお楽しみは、目の前で好きなだけ取り分けてくれるワゴンデザート。ヨーロッパの洋館を思わせる温かな雰囲気は、特別な日の演出にもぴったりです。平日限定ランチコース4,400円〜、ディナーコース8,000円〜(税・サービス料別)。

温かみのある雰囲気 出典:セルジさん

<店舗情報>◆マダム・トキ住所 : 東京都渋谷区鉢山町14-7TEL : 03-3461-2263営業時間 : 12:00〜15:00(L.O13:30) 18:00〜23:00(L.O21:00)定休日 : 月曜日(月曜日が祝日の場合は通常営業を行います。その場合翌平日をお休みさせて頂きます)受賞・選出歴 :

ライブ感あふれるカウンターイタリアン

ラパルタメント ディ ナオキ(麻布十番)

うに、いかすみ、海ぶどうのタリオリーニ 出典:代々木乃助ククルさん

臨場感あふれるカウンタータイプのレストラン。イタリアでも修行経験を持つ横江直紀シェフが、お客さんと近い距離で料理を提供したいと、「ナオキのアパート」と名付けたお店です。まぐろや鮎など日本らしい食材や、珍しい野菜を生かした創作イタリアンを目の前で作り上げる様子は圧巻。ランチコース6,500円〜、ディナーコース10,000円〜(税・サービス料別)。

デザートも個性的 出典:代々木乃助ククルさん

<店舗情報>◆ラパルタメント ディ ナオキ住所 : 東京都港区麻布十番3-3-9 VORT麻布十番 4FTEL : 03-5765-7360営業時間 : [水〜金] 18:00〜22:00(L.O.) [土] 18:00〜21:00(L.O.) [日] 12:00〜13:00(L.O.) 18…定休日 : 毎週月曜日及び火曜日受賞・選出歴 :

Go To Eatで、愉しい外食を。

今回ご紹介したのは、Go To Eatキャンペーンの登録店舗。

ぜひこの機会に、食べに行ってみてください!

Go To Eatで貯めたポイントは、食べログの「ポイントが使えるお店」で使うことができます。詳しくはこちら。

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※外出される際は、感染症対策の実施と人混みの多い場所は避けるなど、十分にご留意ください。

※紹介したお店は、Go To Eatキャンペーン対象ではなくなることがあります。食べログの各店舗のページに「Go To Eat対象」マークが表示されているか、最新の状況をお確かめください。