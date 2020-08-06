WSR-1166DHPL2

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　「BCNランキング」2020年7月27日から8月2日の日次集計データによると、無線LANルーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

 
1位　無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps

WSR-1166DHPL2（バッファロー）

2位　Wi-Fiルーター11ac 1733+800Mbps AirStation ブラック

WSR-2533DHPL2-BK（バッファロー）

3位　Aterm WG2600HS

PA-WG2600HS（NEC）

4位　Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 4803+573Mbps AirStation マットブラック

WSR-5400AX6-MB（バッファロー）

5位　無線LAN親機11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps ブラック

WSR-2533DHP3-BK（バッファロー）

6位　無線LAN親機11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps ホワイト

WSR-2533DHP3-WH（バッファロー）

7位　Wi-Fiルーター11ac 1733+800Mbps AirStation ホワイト

WSR-2533DHPL2-WH（バッファロー）

8位　Archer AX10

（TP-LINK Technologies）

9位　Aterm WG2600HP3

PA-WG2600HP3（NEC）

10位　360コネクト搭載867Mbps(規格値)対応Wi-Fiルーター

WN-DX1167R（IOデータ機器）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。