「こんな泣くはずじゃなかった。最後の“ありがとう”というフレーズも、いつもは普通にカメラに向かって歌うところなんですけど、メンバーにも言えたし、ファンのみなさんにも言えたので、スッキリしました」5月20日、音楽番組『Venue101』（NHK）でこう語ったのは平野紫耀（26）。22日をもって岸優太（27）、神宮寺勇太（25）もともにKing＆Princeから脱退し、ジャニーズ事務所も退所する（岸は9月30日に退所）。この日の放送は