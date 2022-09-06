『ポップUP!』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
急きょ4月から「ワイド！スクランブル」の土曜版を編成するという
Smart FLASH
「こりん星のゆうこりん」の復活ショットに、ネット上で大反響が
スポニチアネックス
J-CASTニュース
だが2人の登場時、佐野瑞樹アナの顔が画面いっぱいに映るという事態に
デイリースポーツ
番組開始から1時間半弱が経過した頃に退席し、そのまま復帰せず番組は終了
トリートメントを勧められた際、「お任せします」と伝えたという
26日の「ポップUP！」にVTR出演し、現在住んでいる高級タワマンを案内した
売却をあらためて報告し、「もうまったく、あの家、未練ないんです」と言及
2023年1月より新番組「ぽかぽか」をスタートさせるという
オリコンニュース
「気持ち悪い」「近くにスタッフがいるんだろうな？って思うと」などと言及
渡米して芝居がしたいと思っていたことから、現在は米LAに住んでいるそう
制作関係者によると、後継番組はバラエティ色を全面に押し出すという
女性自身
同番組で、結婚相手が見つからず悩んでいる素振りを見せていたことに言及