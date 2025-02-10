「4月からの新番組を今頃編成するのは大変なことです。MCをどうするのか、どんな番組にするのか、スタッフは確保できるのか。現場は混乱しているでしょう」そうため息交じりに語るのは、あるテレビ局関係者だ。タレントの中居正広が性加害疑惑で引退してから約1カ月。依然として、スポンサーや現場など各方面に影響が出ている。テレビ朝日は、中居がMCを務めていた『中居正広の土曜日な会』の後番組として、急遽4月から、『大