【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2用「オービタルズ」が9月3日に発売されることが発表された。 「オービタルズ」はレトロアニメの雰囲気を持った協力型アドベンチャー。ローカルの画面分割プレイ、おすそわけ通信によるオンライン協力プレイにも対応。アクション、リズムゲーム