【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用アクションRPG「朧村正怪奇譚」が発表された。 本作は和風アクションRPG「朧村正（おぼろむらまさ）」シリーズの最新作。マーベラスとヴァニラウェアがタッグを組んで制作するタイトルとなっており、ヴァニラウェアらしい和風なビジュアルが採