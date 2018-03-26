2018年に結婚した有名人
『2018年に結婚した有名人』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年8月31日
2018年8月20日
2018年7月31日
2018年7月29日
2018年7月26日
2018年6月20日
2018年4月30日
2018年4月24日
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水卜麻美アナ、徳島えりかアナの結婚報告に涙 「他人事なのに」
直後に放送された「スッキリ」では水卜麻美アナが涙を浮かべながら祝福
オリコンニュース
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徳島えりかアナが結婚を生発表 「先日、結婚いたしました」
番組の最後に結婚を発表し、これからの意気込みとともに喜びを語った
スポニチアネックス
2018年4月22日
2018年4月21日
2018年4月17日
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加藤未央が結婚を報告「本当に素敵な人と出会えた」
かねてより交際していた男性と出会って一年の16日に、婚姻届を提出したそう
スポーツ報知
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谷桃子が福岡の37歳男性と結婚 もつ鍋デートで遠距離恋愛を実らせる
もつ鍋デートや、手作りの雑煮などで距離を縮め、遠距離恋愛を実らせたそう
スポニチアネックス
2018年4月7日
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バナナマン日村勇紀が神田愛花と結婚発表 コメント全文
日村は「二人で笑い合いながら生きていけたらと思ってます！」とコメント
オリコンニュース
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フリーアナの伊藤友里が一般男性と結婚「サンデーモーニング」出演
「改めて感謝の気持ちを感じながら日々過ごしています」とコメント
スポニチアネックス