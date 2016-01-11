谷岡慎一
フジテレビのアナウンサー。高知県出身、1987年2月16日生まれ。
2026年6月9日
2020年6月7日
2018年7月23日
2018年6月25日
2018年6月23日
2018年6月14日
2018年6月5日
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桑子真帆アナが離婚届を提出 フジ谷岡慎一アナとスピード離婚
2017年5月30日に婚姻届を提出したものの、約1年でのスピード離婚
デイリースポーツ
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桑子真帆アナは産休したくなかった？谷岡慎一アナとの離婚の裏
谷岡アナは子どもが生まれたら一緒に野球をしたいと言っていたと関係者
週刊女性PRIME
2018年6月3日
2018年5月31日
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離婚報道のNHK桑子真帆アナ 左手薬指の指輪が4月には消えていた
4月13日のブログで、桑子アナの左手薬指から指輪が消えているという
デイリースポーツ
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桑子真帆アナとの離婚が報じられた谷岡慎一アナ 番組で話題に触れず
31日の「ノンストップ」では、特にプライベートの話題に触れなかった
日刊スポーツ
2017年5月30日
2017年5月11日
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フジテレビ・谷岡慎一アナのプロポーズ 大久保佳代子が「スベってんぞ」
花びらのなかに婚約指輪を入れたバラを渡してプロポーズしたという谷岡アナ
トピックニュース
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桑子真帆アナと谷岡慎一アナが結婚へ 設楽統が扱いの違いを指摘
スポーツ報知の記事を取り上げると、設楽統は谷岡アナの写真に注目
トピックニュース
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NHK桑子真帆アナとフジ谷岡慎一アナが結婚へ 局をまたぐ異例の夫婦に
キー局のアナウンサーが局をまたいで結婚することは、極めて異例だという
スポーツ報知