『OUR HOUSE』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
12日に放送される最終回で、ウェディングドレス姿を披露する
オリコンニュース
初回を4.8％でスタートし、裏番組のテレ東番組も下回ることが続いた
デイリースポーツ
4話で最低に落ち込んだが5話で回復し、6話でもさらに上昇していた
日刊スポーツ
「現場の雰囲気は超最悪です」「やる気も活気もゼロ」と事情通は話す
東スポWEB
4月17日のスタート以来、これで4話とも同時間帯の全局最低の数字となった
平均視聴率は4.0％で、第2話の5.0％から低下している
中学生になる芦田は、学業優先か役者継続かの決断を迫られていると筆者
日刊ゲンダイDIGITAL
平均視聴率は5.0％で、初回の4.8％から0.2％伸ばした
スポニチアネックス
スタッフやキャストに実績はあるが、強烈な力で牽引する人がいないと解説者
NEWSポストセブン
主演の芦田愛菜が「一番の敗因といっても過言ではない」との指摘がある
初回の平均視聴率は4.8％で、フジテレビは初回5％を切る大苦戦発進となった
時の流れを感じる、親戚のような気持ちが生まれたと感慨深げな声が上がった
アメーバニュース