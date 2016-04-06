広州恒大

広州恒大淘宝足球倶楽部は、中華人民共和国の広東省広州市をホームタウンとする、中国リーグに加盟するプロサッカークラブ。

2024年12月9日

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2019年5月8日

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2017年4月27日

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