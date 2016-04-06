広州恒大
広州恒大淘宝足球倶楽部は、中華人民共和国の広東省広州市をホームタウンとする、中国リーグに加盟するプロサッカークラブ。
2024年12月9日
2021年9月22日
2020年4月17日
2019年10月24日
2019年10月3日
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浦和レッズが広州恒大に先勝 中国メディア「埼玉では勝てないのか」
サッカーダイジェストWeb
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ACL準決勝第1戦で浦和レッズが広州恒大を完封 11試合ぶりの公式戦勝利
浦和の公式戦勝利は8月14日にあった天皇杯3回戦の水戸戦以来、11試合ぶり
ゲキサカ
2019年9月18日
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ACL準々決勝で前回王者・鹿島が敗退 同点でアウェイゴールに泣く
試合は1−1でタイムアップとなり、1stレグと合わせて1−1に
SOCCER KING
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アジア連覇を狙う鹿島が広州恒大戦のスタメン発表 14日から3人を変更
14日のJ1第26節・FC東京戦から先発3人を変更したスタメンを発表した
ゲキサカ
2019年5月28日
2019年5月8日
2017年5月12日
2017年4月27日
2017年4月13日
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川崎フロンターレと広州恒大の試合に「八路軍」の兵士？中国で物議
中国人サポーターのなかに「八路軍」の格好をした男性がいたという
サーチナ
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葵つかさと賭博のCMに出演 広州恒大のパウリーニョから中国追放も？
AV女優の葵つかさと賭博業者のプロモーション映像で共演したパウリーニョ
Qoly