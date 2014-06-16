ブラジルW杯コートジボワール戦
『ブラジルW杯コートジボワール戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年3月29日
2014年9月1日
2014年7月12日
2014年6月22日
2014年6月19日
2014年6月18日
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吉田が明かした「予想外のミス」
ラインを下げざるを得なくなり、前半から予想外に走らされてしまったと語る
SOCCER KING
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岡崎「勝たなくてよかった」
攻める気持ち、前へ仕掛ける意識を持ち続けろと教えられたのだという
ゲキサカ
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支離滅裂のザックに代表直談判か
選手は呆れ果て、選手だけでミーティングを開いているという
日刊ゲンダイDIGITAL
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大久保が見せた後輩香川への愛情
大久保は笑いながら「全然ダメやったけど、まあ落ち込むなよ」と香川に助言
ゲキサカ
2014年6月17日
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伊集院、W杯の報道姿勢に憤り
伊集院は、メディアが渋谷駅前の騒動事態を批判しないことについて指摘
トピックニュース
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戦い方を完全にミスしたザックJ
ザックジャパンは、高温多湿での戦い方を完全に間違えたと筆者
日刊ゲンダイDIGITAL
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「日本らしさ」に釜本氏が違和感
格上コートジボワール相手に、日本らしいサッカーで勝つ可能性は低いと同氏
日刊ゲンダイDIGITAL
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日本応援で我慢? 水道量も連動
「ハーフタイムや試合後トイレに行った人が多かったのでは」と推測している
読売新聞オンライン
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本田「相手リスペクトしすぎた」
相手の前線の選手をリスペクトしすぎて、守備がハマらなかったと本田
ゲキサカ
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内情ボロボロ ザックに3つの誤算
大久保の投入をためらうなど、采配面での監督の迷いが選手を動揺させた
東スポWEB
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コートジ戦視聴率にTV局から不満
平均50％超えが確実視されていたため、物足りない結果だと局関係者
スポニチアネックス