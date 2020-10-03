ぴったんこカン☆カン
『ぴったんこカン☆カン』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年11月13日
2021年9月25日
2021年9月24日
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「ぴったんこカン・カン」最終回 米倉涼子が安住紳一郎アナを「勧誘」
10月からMCを担当する朝の新情報番組について語った安住紳一郎を心配
デイリースポーツ
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「ぴったんこカン・カン」最終回 大泉洋の不満が止まらず
過去に放送されたスペインでのロケを巡り、番組への不満が止まらず
スポニチアネックス
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24日最終回の「ぴったんこカン・カン」安住紳一郎アナが最後の挨拶で涙
18年半の歴史に幕を閉じ、安住アナは最後の収録の挨拶で感極まって涙
スポニチアネックス
2021年9月18日
2021年9月3日
2021年8月21日
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20代のころは「セリフを覚えていかない時期も」鈴木亮平が回顧
「セリフを全く覚えていかない時期」もあったと回顧
スポニチアネックス
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「大阪捨てた」関西出身の中条あやみ＆鈴木亮平「マック問題」を語る
大阪で「マック」と言い、「大阪捨てた」と非難された過去を告白
ナリナリドットコム