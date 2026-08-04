『わたしに残された恋愛』第1話にて、スタジオMCを務める元IZ*ONEのYENA（チェ・イェナ）が、幼少期に小児がんを患っていた壮絶な過去を明かした。

【映像】小児がんのリンパ腫を患っていたアイドル、当時の様子

生死をさまよう闘病経験を持つ20代・30代の若者たちが再び人生と恋に向き合う、韓国SBSの新作恋愛リアリティ番組『わたしに残された恋愛』。本作は、重い病と向き合い当たり前の日常や恋愛を一度はあきらめざるを得なかった若者たちが集い、再び新しい恋へと踏み出していく恋愛リアリティショーだ。

番組内で参加者たちが過酷な闘病の記憶を告白する様子を見つめながら、YENAは「小児がんのリンパ腫を患っていました」と自らの生い立ちを告白した。同じ経験を持つ者として「だから共感できる部分があり複雑ですね」と揺れる胸中を振り返った。

また幼い頃、自分の病気のせいで「家族がショックを受け苦しむ姿をみてきた」というYENAは、幼心に「常に申し訳なかったです」「“全部自分が悪い”と思っていた時期もありましたね」と胸の内を明かす。「だからよくわかります」と参加者たちの痛みに共感し、当時「高額な治療費もかかるので両親が必死に働いていた姿を思い出します」「子供ながらも察していたんです」と両親の姿を回想していた。