大分市は8月開催予定のおおいた「夢」花火で、メッセージ花火の打ち上げ権利などが付いた新たな有料席を設けると発表しました。 【写真を見る】おおいた「夢」花火の有料席概要を発表メッセージ花火付き区間、撮影用最上段席を新設 大分市の足立市長は定例会見で、8月29日に開催するおおいた「夢」花火の有料観覧区画の概要を説明しました。 有料観覧区画は、縦・横2.5メートルで、1区画が1万8000円、駐車