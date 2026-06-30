【「劇光仮面」9巻】 6月30日 発売 価格：891円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「劇光仮面」の9巻を6月30日に発売する。価格は891円。 本作は「シグルイ」や「覚悟のススメ」で知られる山口貴由氏による連載作品。“特撮”をテーマとした物語となっている。 9巻ではタワーマンションを襲い、人々を恐怖に陥れる巨大なアーバン熊との対峙が描かれる