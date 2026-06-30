物価や公共料金が上がる一方で、会社の規制によって働く時間を制限され、手取りが減っていく――。 「以前は30時間以上の残業も出来たし、夜間の残業も年1くらい出来て、手取り20万超えてた時もありました」投稿を寄せた兵庫県の50代女性（サービス系／正社員）はこう切り出し、働きたくても稼げない理不尽な状況を語った。以前は残業をこなすことでそれなりの収入を得ていたが、ここ数年で周囲の環境が変わり、現在の手取りは18万