日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。"愛"と"呪い"の介護ホラー！＊＊＊『遺愛』評点：★3点（5点満点）©2026「遺愛」製作委員会端正な恐怖映画が必然的に欠いてしまうもの映画における恐怖の対象ははっきり画面に映るべきだ、と筆者は考えている。これは自分にとっては信念と言っても過言ではない。が、それはあくまで「自分にとって」のことである