米Anthropicは6月23日、チームがSlack上でAIアシスタント「Claude」を共同利用できる新機能「Claude Tag」を発表した。EnterpriseおよびTeamプランの顧客向けに同日からベータ提供が始まっている。 参考：【画像】「Claude Tag」の使い方を説明する動画 「Claude Tag」は管理者が特定のチャンネルへのアクセスや接続するツール・データを許可すると、チャンネル内の誰もが「@Claude」とタグ付けして