夫に「別れる」と言ったら、「別れるくらいなら子どもがいたほうがマシだわ」といった【漫画】本編を読む結婚して5年、もうすぐ36歳になるミカはそろそろ子どもがほしいが、夫は｢まだいいじゃん｣とはぐらかし続ける。漫画家のグラハム子(@gura_hamuco)さんが描く『うちの夫は子どもがほしくない』(竹書房)は、妊活をあせる妻と向き合おうとしない夫のすれ違いを描いた作品だ。本作の制作経緯や裏話について、グラハム子さんに話を