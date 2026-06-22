森本慎太郎、京本大我、ジェシーの自由すぎる発言を、田中樹が次々回収――日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』(8月29日〜30日)の制作発表会見が22日、都内のスタジオで行われ、SixTONESらしいにぎやかなやり取りが繰り広げられた。SixTONESの田中樹○京本大我の“コナン愛”にも即反応今年の『24時間テレビ』でチャリティーパートナーを務めるSixTONES。取り組む企画について、“何も知らないのでは?”と不安