6月21日に放送されたABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』第2話にて、男性メンバーのスマートフォンに設定された“匂わせ”待ち受け画像が発覚し、30代のレディたちが騒然とする事態が発生した。

【映像】衝撃の“匂わせ2ショット”（実際の画像）

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

事が起きたのは、30代レディ棟での和やかな夕食後の写真撮影タイム。ここでは、28歳の美容メーカー勤務・レイの提案で記念撮影を行うこととなった。撮影の直前、32歳でバツイチの動画クリエイター・エツコがレイのスマホに鋭い視線を向け、「待って！ちょっと一瞬さ、壁紙見せてもらって…」と画面をのぞき込んだ。

レイの待ち受け画像が女性との2ショットである事実に、スタジオの平祐奈も「バレちゃった！」と反応する中、そのまま写真撮影は進行。婚活パーティー中に“匂わせ2ショット”が発覚し一瞬ピリつく空気になりつつも、その場は穏やかにお開きとなった。

しかし、男性陣の退席直後に30代美女たちは騒然。31歳の美人ナース・スミレは“目撃者”となったエツコへ「待ち受け、何？」と追及した。“港区妻”を夢見る30歳の女優ミユが「ガールだよ」と加えると、スミレは「ガールの写真？」と驚き、34歳の女優カナコは「ええ！？」と絶句。レディチームに一気に不穏な空気が漂い始めた。

エツコは冷静に「私の考察を一旦聞いてほしい」と前置きし、「壁紙にしたのはおそらく自発的じゃなくて」とレイをフォロー。待ち受けに設定されていた女性は、過去に別の恋愛リアリティーショーに出演していた経験を持つ、25歳の美脚モデル・オダミユであると指摘した。

この衝撃の待ち受け画像は、直前にガール棟でレイとオダミユが2ショットになった際に撮影したもの。レイは冗談まじりに待ち受け画面への設定を提案したが、オダミユが応じ、さらにはレイにも同じ画像を待ち受け画面にするよう誘ったものだった。

この“匂わせ画像”はすぐにガール棟でも話題となり、20代女子たちにも大きな衝撃が走る結果に。30代レディとのバトルはもちろん、ガールチームも「早い早い！」と動揺させる“事件”となった。