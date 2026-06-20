ジェイアール東海ツアーズは、EX旅先予約で「旅する井上和ステッカー」を配布するキャンペーンを5月29日から12月31日まで実施している。NHK大河ドラマ・ガイド「豊臣兄弟！」後編へのPR掲載を記念したもの。EX旅先予約で対象プランを購入し、詳細ページに記載されている指定の引換場所でキーワードを伝えると、乃木坂46の井上和さんのオリジナルステッカーをプレゼントする。キーワードは、「井上和さんのステッカーください！」。