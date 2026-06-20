低価格を実現したコンパクトSUV日産自動車は2026年2月に、インド市場向けに新型コンパクトSUV「Gravite（グラバイト）」を発表しました。このクルマは、コンパクトなボディに3列シートを備えた利便性の高いモデルでありながら、価格は56万5000インドルピー（約94万円・2026年6月上旬のレート）からと、非常に手頃な設定になっています。【画像】超カッコいい！ これが「新車94万円」の日産3列シートSUV「新型グラバイト」です