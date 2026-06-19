行列ができるほど、今なお熱い人気が続いている「麻辣湯（マーラータン）」。しびれる辛さと奥深いうまみがくせになる味わいですが、「おうちでも手軽に食べたい！」「もっとヘルシーに楽しみたい！」と思っているかたも多いのではないでしょうか？そこでおすすめなのが、身近な材料でパパッと作れる『麻辣湯風春雨スープ』です。鶏ささ身や小松菜、きくらげといった低カロリーで栄養満点な具材がたっぷり入って、ダイエット中にも