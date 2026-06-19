なす4本で、家族が喜ぶごちそうグラタン。こんがり焼いたなすにミートソースとチーズを重ねて焼けば、うまみたっぷりの一品に。 とろりと柔らかななすに、肉感たっぷりのミートソース、あつあつのチーズがからんでたまらない。「また作って！」と言われそうです。『なすのミートグラタン』のレシピ材料（2人分）なす……4個（約320g） 合いびき肉……250g 玉ねぎ……1/2個（約100g） にんにくのみじん切り……1/2かけ分（約5g） ピ