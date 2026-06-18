2023年に現役を退いた元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモビッチは、今回の2026W杯で『FOX Sports』の解説を務めている。ちょうど現役引退から3年が経ったが、凄いのは変化のない肉体だ。現役は退いたものの、イブラヒモビッチは今もトレーニングを欠かしていない。伊『Gazzetta dello Sport』によると、現在もイブラヒモビッチの体脂肪率は8%に絞られているという。イブラヒモビッチは健全な精神は健全な肉体に宿るとの考え