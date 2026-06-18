「契約満期と移転白紙という現実の中でも、『この場所をなくしてはいけない』という想いで継続を決意しました。音楽の原点を未来へつなぐための挑戦に、どうか力を貸してください」6月上旬、クラウドファンディングのサイトにこのように書き込んだのは、東京目黒区のライブハウス・鹿鳴館のオーナーの山口高明氏だ。‘80年のオープン以来、“日本ロックの聖地”として知られていた同所は、収容人数300人ほどの決して大きくはないキ