いぎなり東北産が、新ビジュアルを公開した。今回公開されたビジュアルは、グループ結成10周年の締めくくりとして8月5日にリリースされるベストアルバム『いぎなりベスト』と連動したもの。ビジュアルのコンセプトは「バースデーケーキ」。 いぎなり東北産のアニバーサリーイヤーを祝うバースデーパーティーを覗き見したかのような、華やかで遊び心あふれる世界観に仕上がっている。あわせて、ベストアルバム『いぎなりベスト』の