eillが、7月から放送されるTVアニメ『神の雫』第2クールのエンディングテーマに決定している「エブリー・サマー」を7月3日にリリースすることが決定した。eillは6月17日に、2025年11月から国内とアジア4カ国を駆け抜けてきた＜ACTION ASIA TOUR＞の追加公演となる＜ACTION ASIA TOUR - FINAL ADDITIONAL＞を、恵比寿・LIQUIDROOMで開催。自身の誕生日に開催した本公演をソールドアウトにて祝い、大成功のツアーの幕引きとなった。