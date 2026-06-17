RADWIMPSが、8月12日にリリースするライブ映像作品『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』より、「賜物」のライブ映像をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。＜RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR＞は、2025年10月から12月にかけて全国9カ所17公演で行われたRメジャーデビュー20周年を記念した国内ツアーだ。映像作品には、2025年12月27日の東京・有明アリーナ公演の模様をアンコール含む全21曲収録。本編には本日公開に