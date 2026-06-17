SBI新生銀行は、日本銀行による政策金利引き上げに伴う市場金利の変動を受け、円普通預金およびSBIハイパー預金の金利を引き上げると発表した。同社は、SBIグループが掲げる「顧客中心主義」に基づき、政策金利引き上げのメリットを顧客に早いタイミングで提供するため、金利改定日を2026年7月10日とした。○SBIハイパー預金の金利を年0.55％へ引き上げSBIハイパー預金は、SBI証券とSBI新生銀行の資金移動を自動化する預金サービス