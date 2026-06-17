【モデルプレス＝2026/06/17】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」が選ぶ「今年の顔」。単なる人気投票ではなく、読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、2026年上半期の「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、7組を発表する。【写真】嵐も選出 26年上半期の顔7組一覧◆「モデルプレスが選ぶ2026年上半期の顔」選考基準（1）読者アンケート「あなたが“2026年