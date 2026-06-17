2026年「モデルプレス上半期の顔」発表 嵐・M!LK・戸田恵梨香・モナキら7組【独自調査】
【モデルプレス＝2026/06/17】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」が選ぶ「今年の顔」。単なる人気投票ではなく、読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、2026年上半期の「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、7組を発表する。
【写真】嵐も選出 26年上半期の顔7組一覧
（1）読者アンケート「あなたが“2026年上半期の顔”だと思う人物は？」の結果
調査期間：2026年5月15日〜5月26日
回答数：32,123件（性別比：女性87.6％、男性9％、回答なし3.4％）
年代内訳：10代18.6％、20代24.1％、30代15.2％、40代17.2％、50代17％、60代以上7.8％
└うち学生の回答数：15,262件
└内訳：小学生0.8％、中学生12.8％、高校生38.5％、大学生・専門学生・大学院生47.8％
（2）「モデルプレス編集部」の目利きによる審査
（3）2026年上半期のモデルプレス内での記事露出回数
以上の3点を基準に、7組を「モデルプレス」が選ぶ「2026年上半期の顔」として選出した。
今期の最大の象徴は、5月31日に26年半の活動に幕を下ろした嵐。ラストライブはX世界トレンド1位を独占、Billboardチャートトップ10を完全ジャックするなど、最後まで規格外の影響力を証明し、偉大な伝説を刻んだ。
世界の舞台や映像作品で圧倒的な輝きを放った実力派の躍進も目立つ。戸田恵梨香（37）は、TBS系日曜劇場「リブート」やNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」で凄まじい“女優魂”を見せつけ唯一無二の存在感を確立。ミラノ五輪でペア史上初の金メダルに輝いた“りくりゅう”こと三浦璃来（24）・木原龍一（33）ペアは、劇的な大逆転で日本中に感動をもたらした。20年ぶりの「プラダを着た悪魔」続編が世界的大ヒットとなったメリル・ストリープ（76）、アン・ハサウェイ（43）も、世代を超えて世界中を魅了している。
デジタル発のムーブメントからリアルへと拡大した、新世代の勢いも凄まじい。前年のブレイクからさらに加速するM!LKは話題も数字も独占し、メンバーの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」／25）はバラエティ界の新エースとして頭角を現した。さらにSNS動画7億回再生、ミニライブがファン殺到によって急遽中止になるなど空前のバズを記録したモナキは、異色の新星としてエンタメ界へ鮮烈に躍り出た。
▼以下個別解説
別れを惜しむ声だけに終わらず、新たなファンを巻き込み、今なお影響力は拡大を続けている。5人が届けてくれた希望や明日への活力は、多くの人の青春そのものだ。彼らが紡いだ伝説を、「Five」の歌詞につづられた言葉通り「忘れないでいよう」。
＜読者コメント＞
・「小学生の頃からずっと私の青春には嵐の曲がありました。新曲『Five』のメッセージ通り、彼らがくれた宝物のような思い出を絶対に忘れないでいようと思います！」
・「国民的スーパーアイドルが帰ってきた！活動を休止していたにも関わらず、ファンのためにもう一度5人でステージに立ってくれたことに感謝。最初から最後まで“5”を貫き通してくれる姿が嵐らしい」
・「去年5月から活動再開をして、今年3月から5大ドームを周り、5月31日で活動を終了するということがファンはもちろん、それ以外の多くの人にも知られていた。経済を動かし、多くのところで感謝の声が上がっていた」
2025年の大ブレイクを経て、2026年上半期もその熱狂をさらに加速させているM!LK。代表曲「好きすぎて滅！」が自身初のMV1億回再生を突破したほか、ファッション誌「smart」創刊初の重版をはじめ、表紙を飾った各誌で重版が相次いだ。さらに国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」では5冠を達成し、豪華な顔ぶれがノミネートされる中から「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」を受賞したことも記憶に新しい。
彼らの勢いはグループの枠を飛び越え、個々の俳優業やバラエティ出演でも多彩な魅力を放ち、全体の知名度をさらに押し上げている。話題も数字も完全独占し、“爆裂”な勢いでエンタメの頂へ突き進む5人の快進撃は、まだまだ止まらない。
＜読者コメント＞
・「昨年に引き続き、爆裂流行りすぎて“滅！”なグループです！」
・「今一番波に乗ってるアイドルグループ。メンバーそれぞれがバラエティーやドラマ、ラジオで活躍している」
・「『好きすぎて滅！』『爆裂愛してる』『アイドルパワー』と立て続けに楽曲をヒットさせるだけでなく、個人でもそれぞれ活躍していて、見ない日はなかったから」
バラエティ番組で確かな爪痕を残し、頭角を現している塩崎太智。無敵の愛され力を武器にお茶の間へ進出し、TBS系「ラヴィット！」「よるのブランチ」のレギュラーを務める一方、ABCテレビ「相席食堂」での“水落ち”が大きな話題に。さらに、日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」では、新たな“お祭り男”として注目を浴びている。
ただ笑いを取るだけでなく、どんな過酷な場面でも天真爛漫な笑顔と純粋さで挑む実直さこそ、彼が愛される理由だ。常に半袖・短パンの私服から“初期装備ニキ”としてネットで親しまれてきた彼が、バラエティ界の新エースへと着実に歩みを進めている。
＜読者コメント＞
・「どのバラエティを見ても出演していて、爪痕も残してて面白い！アイドルとしても活躍してて見ていて幸せと元気をもらえた！」
・「グループとしての活動だけでなく、バラエティ番組でも目覚ましい活躍が見られ、テレビで見ない日がなかったからです。数時間連続で拝見する日もあったことが強く印象に残っています。また、初期装備ニキという愛称で親しまれていて、たくさんの人の記憶に残った」
・「ソロでもグループでも活躍がすごい。いつも全力で楽しそうに取り組んでいて元気をもらえるから」
地上波と配信の大型話題作で、人々を釘付けにした戸田恵梨香。初の日曜劇場出演作となった「リブート」では、敵か味方か分からない謎めいた女性・幸後一香を巧みに演じ、TVerの歴代記録を塗り替える快挙とともにSNSでの考察ブームを牽引した。さらに「地獄に堕ちるわよ」では、伝説の占い師・細木数子の17歳から67歳までを熱演。欲望に忠実でありながらも人を強く惹きつける激動の半生を、鮮烈に体現してみせた。
結婚・出産を経て、彼女の演技はさらなる凄みと深みを増している。難役に真っ向から挑み、視聴者を圧倒する凄まじい女優魂が、作品のヒットとともにネット上でも大きな反響を呼び、第一線で唯一無二の存在感を見せつけた。
＜読者コメント＞
・「地上波の話題作とNetflixの超大作、どちらも完璧に演じきって上半期の話題を独占していた。戸田恵梨香が出ている作品は絶対に裏切らないという安心感と、期待を超えてくる圧巻の演技力に感動しました」
・「あの細木数子さんを戸田さんが演じると聞いて最初は驚いたが『地獄に堕ちるわよ！』と言い放つ圧倒的なオーラとカリスマ性に心を掴まれました 」
・「『リブート』ドハマリしていました！あのミステリアスで美しい一香に日本中が翻弄されたと思います！」
純烈の酒井一圭がプロデュースする4人組・モナキが、上半期のポップシーンを席巻した。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNS動画が7億回再生を突破、デビューシングルは予約だけで3万枚に達し、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど空前のバズりを記録。平均年齢33歳、戦隊ヒーロー俳優や一級建築士の帰国子女など、異色の経歴と個性による“知れば知るほど沼に落ちる”魅力で熱い支持を集めている。
一度見たら忘れられないキャッチーなビジュアルもフックとなり、瞬く間に幅広い層へと波及。デビュー直後から「マクドナルド」のウェブCMに抜擢されるなど目覚ましい活躍を見せ、既存の枠にとらわれない新星として躍り出た。
＜読者コメント＞
・「TikTok だけでなくテレビや雑誌でも見ない日はないぐらい。耳に残るキャッチーなメロディや老若男女応援したくなる苦労人の個性派4人組。全くアイドルに興味なかったのですが、沼に落ちました！」
・「彗星の如く現れ、SNSを席巻したスピード感と存在感は、まさに今年の上半期の顔としてふさわしいと思いました」
・「デビュー前から一気に人々の注目を集め、その癖になる歌とインパクトのある見た目で虜にしたと思う。深く知れば知るほど美しいビジュアル、様々なバックグラウンドが見えて、たくさんのファンも掴んだ間違いなく2026年の顔。これからも活躍が楽しみなグループです！」
ミラノ・コルティナ五輪で日本ペア史上初の金メダルに輝いた、“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペア。SP5位からの大逆転劇となったフリーでは、世界歴代最高得点を記録。高度な技術はもちろん、誰よりも互いを信頼し合う一心同体な滑りが、日本中に大きな感動をもたらした。
五輪後はメディアに多数出演するなど注目を集める中、4月に現役引退を表明。惜しまれつつも、これまでの功績に対して多くの称賛と感謝の声が寄せられた。兄妹のような仲睦まじい関係性で、互いを信じて駆け抜けたその軌跡は、日本フィギュア界に偉大な足跡を残した。2人が氷上に刻んだ永遠の絆は、これからも色褪せることなく語り継がれるだろう。
＜読者コメント＞
・「ミラノオリンピック個人戦フリーでの失意の5位からの大逆転劇は、涙なしでは見れませんでした。2人の7年間積み重ねてきた絆の集大成に感動しました。ミラノオリンピックで一番のハイライトでした」
・「ペアスケートをここまで広めた人たちはいない」
・「オリンピックでの劇的な有終の美を飾り、その後のメディアでうかがえるお二人の爽やかさと仲の良さが素晴らしい」
「プラダを着た悪魔」の20年ぶりとなる続編で、メリル・ストリープとアン・ハサウェイが再びタッグを組んだ。5月の日米同時公開直後から大ヒットを記録し、国内興行収入50億円、動員数334万人を突破。さらに全世界興収でも前作の倍近くとなる約6億802万ドルを記録するなど、世界的な社会現象を巻き起こしている。
かつて前作に憧れた世代の胸を熱くさせただけでなく、SNSを通じてZ世代の間でも大きなトレンドとなっている「プラダを着た悪魔２」。2人の圧倒的な輝きとカリスマ性は、20年の時を経てもなお、世界中を魅了してやまない。
＜読者コメント＞
・「ずっと私のバイブルです。20年ぶりにまたスクリーンで2人に会えるなんて夢のようでした」
・「映画を観て、明日からまた仕事もオシャレも頑張ろうと最高のパワーをもらいました！」
・「20年経っても色褪せない2人のカリスマ性とオーラに圧倒された。20年経った今続編をできることがすごい」
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
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【写真】嵐も選出 26年上半期の顔7組一覧
◆「モデルプレスが選ぶ2026年上半期の顔」選考基準
（1）読者アンケート「あなたが“2026年上半期の顔”だと思う人物は？」の結果
回答数：32,123件（性別比：女性87.6％、男性9％、回答なし3.4％）
年代内訳：10代18.6％、20代24.1％、30代15.2％、40代17.2％、50代17％、60代以上7.8％
└うち学生の回答数：15,262件
└内訳：小学生0.8％、中学生12.8％、高校生38.5％、大学生・専門学生・大学院生47.8％
（2）「モデルプレス編集部」の目利きによる審査
（3）2026年上半期のモデルプレス内での記事露出回数
以上の3点を基準に、7組を「モデルプレス」が選ぶ「2026年上半期の顔」として選出した。
◆「モデルプレスが選ぶ2026年上半期の顔」総評
今期の最大の象徴は、5月31日に26年半の活動に幕を下ろした嵐。ラストライブはX世界トレンド1位を独占、Billboardチャートトップ10を完全ジャックするなど、最後まで規格外の影響力を証明し、偉大な伝説を刻んだ。
世界の舞台や映像作品で圧倒的な輝きを放った実力派の躍進も目立つ。戸田恵梨香（37）は、TBS系日曜劇場「リブート」やNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」で凄まじい“女優魂”を見せつけ唯一無二の存在感を確立。ミラノ五輪でペア史上初の金メダルに輝いた“りくりゅう”こと三浦璃来（24）・木原龍一（33）ペアは、劇的な大逆転で日本中に感動をもたらした。20年ぶりの「プラダを着た悪魔」続編が世界的大ヒットとなったメリル・ストリープ（76）、アン・ハサウェイ（43）も、世代を超えて世界中を魅了している。
デジタル発のムーブメントからリアルへと拡大した、新世代の勢いも凄まじい。前年のブレイクからさらに加速するM!LKは話題も数字も独占し、メンバーの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」／25）はバラエティ界の新エースとして頭角を現した。さらにSNS動画7億回再生、ミニライブがファン殺到によって急遽中止になるなど空前のバズを記録したモナキは、異色の新星としてエンタメ界へ鮮烈に躍り出た。
▼以下個別解説
◆【嵐】私たちの青春だった26年半 5人の伝説を「忘れないでいよう」
May 31, 20261999年のデビュー以来、老若男女に愛され第一線を走り続けてきた国民的アイドル・嵐が、5月31日のラストライブをもって26年半の活動に幕を下ろした。世界中が注目したステージはXの世界トレンド1位を長時間独占。その熱狂は冷めやらず、6月10日発表のBillboard急上昇チャートでは、新曲「Five」を筆頭にトップ10を完全ジャックする前代未聞の快挙を成し遂げた。
別れを惜しむ声だけに終わらず、新たなファンを巻き込み、今なお影響力は拡大を続けている。5人が届けてくれた希望や明日への活力は、多くの人の青春そのものだ。彼らが紡いだ伝説を、「Five」の歌詞につづられた言葉通り「忘れないでいよう」。
＜読者コメント＞
・「小学生の頃からずっと私の青春には嵐の曲がありました。新曲『Five』のメッセージ通り、彼らがくれた宝物のような思い出を絶対に忘れないでいようと思います！」
・「国民的スーパーアイドルが帰ってきた！活動を休止していたにも関わらず、ファンのためにもう一度5人でステージに立ってくれたことに感謝。最初から最後まで“5”を貫き通してくれる姿が嵐らしい」
・「去年5月から活動再開をして、今年3月から5大ドームを周り、5月31日で活動を終了するということがファンはもちろん、それ以外の多くの人にも知られていた。経済を動かし、多くのところで感謝の声が上がっていた」
◆【M!LK】話題も数字も完全独占 爆裂な勢いでエンタメの頂へ
2025年の大ブレイクを経て、2026年上半期もその熱狂をさらに加速させているM!LK。代表曲「好きすぎて滅！」が自身初のMV1億回再生を突破したほか、ファッション誌「smart」創刊初の重版をはじめ、表紙を飾った各誌で重版が相次いだ。さらに国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」では5冠を達成し、豪華な顔ぶれがノミネートされる中から「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」を受賞したことも記憶に新しい。
彼らの勢いはグループの枠を飛び越え、個々の俳優業やバラエティ出演でも多彩な魅力を放ち、全体の知名度をさらに押し上げている。話題も数字も完全独占し、“爆裂”な勢いでエンタメの頂へ突き進む5人の快進撃は、まだまだ止まらない。
＜読者コメント＞
・「昨年に引き続き、爆裂流行りすぎて“滅！”なグループです！」
・「今一番波に乗ってるアイドルグループ。メンバーそれぞれがバラエティーやドラマ、ラジオで活躍している」
・「『好きすぎて滅！』『爆裂愛してる』『アイドルパワー』と立て続けに楽曲をヒットさせるだけでなく、個人でもそれぞれ活躍していて、見ない日はなかったから」
◆【塩崎太智】初期装備ニキが「イッテQ」お祭り男に バラエティ界の新エース
バラエティ番組で確かな爪痕を残し、頭角を現している塩崎太智。無敵の愛され力を武器にお茶の間へ進出し、TBS系「ラヴィット！」「よるのブランチ」のレギュラーを務める一方、ABCテレビ「相席食堂」での“水落ち”が大きな話題に。さらに、日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」では、新たな“お祭り男”として注目を浴びている。
ただ笑いを取るだけでなく、どんな過酷な場面でも天真爛漫な笑顔と純粋さで挑む実直さこそ、彼が愛される理由だ。常に半袖・短パンの私服から“初期装備ニキ”としてネットで親しまれてきた彼が、バラエティ界の新エースへと着実に歩みを進めている。
＜読者コメント＞
・「どのバラエティを見ても出演していて、爪痕も残してて面白い！アイドルとしても活躍してて見ていて幸せと元気をもらえた！」
・「グループとしての活動だけでなく、バラエティ番組でも目覚ましい活躍が見られ、テレビで見ない日がなかったからです。数時間連続で拝見する日もあったことが強く印象に残っています。また、初期装備ニキという愛称で親しまれていて、たくさんの人の記憶に残った」
・「ソロでもグループでも活躍がすごい。いつも全力で楽しそうに取り組んでいて元気をもらえるから」
◆【戸田恵梨香】「リブート」から細木数子まで 凄まじい女優魂でSNS席巻
地上波と配信の大型話題作で、人々を釘付けにした戸田恵梨香。初の日曜劇場出演作となった「リブート」では、敵か味方か分からない謎めいた女性・幸後一香を巧みに演じ、TVerの歴代記録を塗り替える快挙とともにSNSでの考察ブームを牽引した。さらに「地獄に堕ちるわよ」では、伝説の占い師・細木数子の17歳から67歳までを熱演。欲望に忠実でありながらも人を強く惹きつける激動の半生を、鮮烈に体現してみせた。
結婚・出産を経て、彼女の演技はさらなる凄みと深みを増している。難役に真っ向から挑み、視聴者を圧倒する凄まじい女優魂が、作品のヒットとともにネット上でも大きな反響を呼び、第一線で唯一無二の存在感を見せつけた。
＜読者コメント＞
・「地上波の話題作とNetflixの超大作、どちらも完璧に演じきって上半期の話題を独占していた。戸田恵梨香が出ている作品は絶対に裏切らないという安心感と、期待を超えてくる圧巻の演技力に感動しました」
・「あの細木数子さんを戸田さんが演じると聞いて最初は驚いたが『地獄に堕ちるわよ！』と言い放つ圧倒的なオーラとカリスマ性に心を掴まれました 」
・「『リブート』ドハマリしていました！あのミステリアスで美しい一香に日本中が翻弄されたと思います！」
◆【モナキ】TikTokバズで前代未聞の快進撃 異色の経歴と個性でオファー殺到
純烈の酒井一圭がプロデュースする4人組・モナキが、上半期のポップシーンを席巻した。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNS動画が7億回再生を突破、デビューシングルは予約だけで3万枚に達し、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど空前のバズりを記録。平均年齢33歳、戦隊ヒーロー俳優や一級建築士の帰国子女など、異色の経歴と個性による“知れば知るほど沼に落ちる”魅力で熱い支持を集めている。
一度見たら忘れられないキャッチーなビジュアルもフックとなり、瞬く間に幅広い層へと波及。デビュー直後から「マクドナルド」のウェブCMに抜擢されるなど目覚ましい活躍を見せ、既存の枠にとらわれない新星として躍り出た。
＜読者コメント＞
・「TikTok だけでなくテレビや雑誌でも見ない日はないぐらい。耳に残るキャッチーなメロディや老若男女応援したくなる苦労人の個性派4人組。全くアイドルに興味なかったのですが、沼に落ちました！」
・「彗星の如く現れ、SNSを席巻したスピード感と存在感は、まさに今年の上半期の顔としてふさわしいと思いました」
・「デビュー前から一気に人々の注目を集め、その癖になる歌とインパクトのある見た目で虜にしたと思う。深く知れば知るほど美しいビジュアル、様々なバックグラウンドが見えて、たくさんのファンも掴んだ間違いなく2026年の顔。これからも活躍が楽しみなグループです！」
◆【りくりゅう】悲願の五輪金と涙の引退表明 氷上に刻んだ永遠の絆
ミラノ・コルティナ五輪で日本ペア史上初の金メダルに輝いた、“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペア。SP5位からの大逆転劇となったフリーでは、世界歴代最高得点を記録。高度な技術はもちろん、誰よりも互いを信頼し合う一心同体な滑りが、日本中に大きな感動をもたらした。
五輪後はメディアに多数出演するなど注目を集める中、4月に現役引退を表明。惜しまれつつも、これまでの功績に対して多くの称賛と感謝の声が寄せられた。兄妹のような仲睦まじい関係性で、互いを信じて駆け抜けたその軌跡は、日本フィギュア界に偉大な足跡を残した。2人が氷上に刻んだ永遠の絆は、これからも色褪せることなく語り継がれるだろう。
＜読者コメント＞
・「ミラノオリンピック個人戦フリーでの失意の5位からの大逆転劇は、涙なしでは見れませんでした。2人の7年間積み重ねてきた絆の集大成に感動しました。ミラノオリンピックで一番のハイライトでした」
・「ペアスケートをここまで広めた人たちはいない」
・「オリンピックでの劇的な有終の美を飾り、その後のメディアでうかがえるお二人の爽やかさと仲の良さが素晴らしい」
◆【メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイ】「プラダを着た悪魔」20年ぶり続編大ヒット 時代を超越するカリスマ名コンビ
「プラダを着た悪魔」の20年ぶりとなる続編で、メリル・ストリープとアン・ハサウェイが再びタッグを組んだ。5月の日米同時公開直後から大ヒットを記録し、国内興行収入50億円、動員数334万人を突破。さらに全世界興収でも前作の倍近くとなる約6億802万ドルを記録するなど、世界的な社会現象を巻き起こしている。
かつて前作に憧れた世代の胸を熱くさせただけでなく、SNSを通じてZ世代の間でも大きなトレンドとなっている「プラダを着た悪魔２」。2人の圧倒的な輝きとカリスマ性は、20年の時を経てもなお、世界中を魅了してやまない。
＜読者コメント＞
・「ずっと私のバイブルです。20年ぶりにまたスクリーンで2人に会えるなんて夢のようでした」
・「映画を観て、明日からまた仕事もオシャレも頑張ろうと最高のパワーをもらいました！」
・「20年経っても色褪せない2人のカリスマ性とオーラに圧倒された。20年経った今続編をできることがすごい」
◆モデルプレスランキング
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
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