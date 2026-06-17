日本銀行大分支店の新しい支店長に開発壮平氏（48）が着任し、「県経済の発展に知恵を尽くしたい」と抱負を述べました。 【写真を見る】日本銀行の新大分支店長が就任会見「非常に奥が深く多様性に満ちた経済圏」 6月15日付けで日本銀行大分支店の新たな支店長に着任したのは、開発壮平氏（48）です。東京都出身の開発氏は2002年に日本銀行に入行し、国際調査課長や政策調査課長を歴任しました。大分への赴任は初めてです。 （