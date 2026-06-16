「絶対的なルールだと思う」ガールズグループ・HANAが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」(MAJ)授賞式に登壇。今後の意気込みを語った。HANA○HANA、「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」最優秀ニュー・アーティスト賞を受賞国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」(MAJ)で最優秀ニュー・アーティスト賞を受賞したHANA。CHIKAは、「今まで支えてきてくださったすべての人に、本当にありがとう