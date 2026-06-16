小泉防衛相の投稿海上自衛隊の「あさぎり型」護衛艦の輸出に向けてインドネシアを訪問した小泉進次郎防衛相が、プラボウォ大統領に戦艦「三笠」の模型を贈ったことに批判が相次いでいる。日本による侵略の被害国である同国で旧日本海軍の戦艦の模型を渡した行為に、贈呈の場面を投稿した小泉防衛相の交流サイト（ＳＮＳ）のアカウントには、「歴史を知らない」「軽薄」などと反応が寄せられた。専門家からも、「過去の侵略を認識