「ぜひ、『極道スイーツ』をご賞味……いや、“カチコミ”ください」――任侠大作シリーズ『日本統一』でW主演を務める本宮泰風と山口祥行が、スイーツ店を巡るCS放送・フジテレビTWOの番組『極道スイーツ〜コワモテ俳優2人のぶらり絶品甘味巡り〜』が、7月26日(16:10〜)から隔月新作でレギュラー放送される。『極道スイーツ』○ナレーターは森羅万象これは、任侠作品で知られる本宮と山口が、街ブラをしながらスイーツ店を巡る新