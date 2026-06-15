「1日にスマホを長く使う人は、あまり幸せではない」そんな結果が出てしまいました。詳細は以下から。まず見てもらいたいのが、NTTドコモのモバイル社会研究所が全国15歳〜79歳の男女6000人以上を対象に行った調査結果。2023年から2026年にかけて、スマホを6時間以上利用する人は5％から9％、4時間以上でも12％から23％に倍増していることが分かります。全体的な利用時間も1日111.2分から153.9分に。多くの人がだいたい2時間半はネ