今やインテリアの主役ともなっている観葉植物を大事に育てる人が増えているなか、「塊根植物」というジャンルに“沼って”しまう人が続出しています。なぜ人気なのでしょうか？【写真を見る】塊根・観葉・多肉 何が違う？価格や楽しみ方を比較“一生もの”にも…幹の形を楽しむ「塊根植物」とは？山形純菜キャスター:植物の種類によって楽しみ方はそれぞれで、また価格にも違いがあります。▼幹の形を楽しむ塊根植物（グラキリス