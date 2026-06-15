別府市の大学生2人が死傷した事件から6月29日で丸4年となるのを前に、県警は15日、殺人などの疑いで全国に重要指名手配している八田與一容疑者の新たなチラシを公開しました。 【写真を見る】別府ひき逃げ殺傷事件からもうすぐ4年八田與一容疑者初の全身姿を公開刑事部長「誠に遺憾」 15日に公開された新たなチラシは、八田與一容疑者の全身が映っている21歳のときの写真と、22歳のときにサングラスをかけている姿の写真が追